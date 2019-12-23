蘇丹檢察總長今天表示，針對已遭罷黜的前總統巴席爾及50名前朝官員，自2003年來在達佛（Darfur）地區所犯罪行，檢方已展開調查，他們將面臨司法審判。

巴席爾（Omar al-Bashir）統治蘇丹長達30年，在民眾群起抗議下，今年4月遭軍方罷黜；目前他因貪汙罪坐牢，也涉其他罪嫌候審。

這項調查行動是自巴席爾被罷黜以來的首次。

巴席爾因在達佛血腥戰爭中所扮演的角色，目前遭海牙國際刑事法院（International Criminal Court）通緝。國際刑事法院2009年和2010年兩度對他發出逮捕令，指控他在達佛地區犯下戰爭罪、違反人道罪及種族滅絕罪。

根據聯合國資料，達佛戰爭造成約30萬人喪生，250萬人流離失所。

另外，飽受戰爭摧殘的南柯多方省（South Kordofan）前省長哈倫（Ahmad Harun），也被國際刑事法院以戰爭罪嫌追緝。

達佛地區於2003年爆發衝突，少數族裔反抗軍拿起武器對抗阿拉伯人居多的巴席爾政府，他們指控政府將達佛地區邊緣化。

多個人權團體表示，巴席爾政府採取焦土政策、焚燒村落，並以強暴、屠殺與劫掠手段，對付疑是親反抗軍族群。

(中央社)