民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬23日上午率競選幹部，到雲林地檢署陳情，強調自己和周圍的親友等絕不會買票，呼籲各候選人別想要栽贓出奧步，也請檢警針對賄選情資，一定要徹底調查檢舉人及汙點證人背景，以免落入有心人利用邊緣人造假的圈套。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，目前接到的情資以假消息最多，對於情資都會深入調查，如果要採取搜索等具體行動，一定是有相關證據，且需經法院核發搜索票，不會輕易就行動。
蘇治芬與競選團隊許忠富、趙瑞和、張健福、謝夙秋、蔡岳儒、陳建名、許山埜、李明明、黃清財、黃財福、吳文貴、張事夏、蔡明宏等幹部到雲地檢署，公開給檢警的一封信，除了體恤檢警的辛苦，也親手將該陳情信交給雲林地檢署書記官長林柏蒼。
該陳情內容提到有陣營出奧步，故意營造出有人要幫蘇治芬買票，再請徵信業者跟蹤查緝，最後再交由檢警偵辦的劇本。
蘇治芬表示，聽聞後感到悲憤，又覺得生氣且好笑，過去鄉間耳語她都一笑置之，但耳語已經進化，出現明確的人事時地物，全套的劇本比網路上的假消息更有感染力，甚至可能驅動檢警配合調查。
蘇治芬強調，不論是團隊或是她個人，絕對不可能買票，希望辛勤的檢警切勿配合擬好的劇本走，應認真檢視證據的真實性，成為影響選情的因素之一，也呼籲有心人不要再編寫劇本、散發耳語栽贓她。
蘇治芬與競選團隊公開宣誓，「我從不買票、我的朋友也不會幫忙買票」。
(中時 )
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