民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬強調自己和競選幹部與親友絕不會買票。 (許素惠攝)

民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬(左)將陳情書交給雲林地檢署書記官長林柏蒼。 (許素惠攝)

雲林地檢署主任檢察官黃怡華強調會查證清楚才有具體行動。(許素惠攝)

民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬23日上午率競選幹部，到雲林地檢署陳情，強調自己和周圍的親友等絕不會買票，呼籲各候選人別想要栽贓出奧步，也請檢警針對賄選情資，一定要徹底調查檢舉人及汙點證人背景，以免落入有心人利用邊緣人造假的圈套。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，目前接到的情資以假消息最多，對於情資都會深入調查，如果要採取搜索等具體行動，一定是有相關證據，且需經法院核發搜索票，不會輕易就行動。

蘇治芬與競選團隊許忠富、趙瑞和、張健福、謝夙秋、蔡岳儒、陳建名、許山埜、李明明、黃清財、黃財福、吳文貴、張事夏、蔡明宏等幹部到雲地檢署，公開給檢警的一封信，除了體恤檢警的辛苦，也親手將該陳情信交給雲林地檢署書記官長林柏蒼。

該陳情內容提到有陣營出奧步，故意營造出有人要幫蘇治芬買票，再請徵信業者跟蹤查緝，最後再交由檢警偵辦的劇本。

蘇治芬表示，聽聞後感到悲憤，又覺得生氣且好笑，過去鄉間耳語她都一笑置之，但耳語已經進化，出現明確的人事時地物，全套的劇本比網路上的假消息更有感染力，甚至可能驅動檢警配合調查。

蘇治芬強調，不論是團隊或是她個人，絕對不可能買票，希望辛勤的檢警切勿配合擬好的劇本走，應認真檢視證據的真實性，成為影響選情的因素之一，也呼籲有心人不要再編寫劇本、散發耳語栽贓她。

蘇治芬與競選團隊公開宣誓，「我從不買票、我的朋友也不會幫忙買票」。

(中時 )