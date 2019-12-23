2020年春節倒數，經營85度C的美食-KY（2723）宣布年節禮盒預購開跑，今年共推出價格帶落於150～518元的10款禮盒，目標全台銷售盒數達8.5萬盒，較去年成長4.68％。由於原物料成本提升、禮盒售價與去年相當，預期業績將持平去年近1700萬元。

美食今年營運自低檔緩步回升，因恢復步調低於市場預期，12月中股價下探120元的上市新低，近期股價低檔打底，今日在買盤敲進下放量勁揚，早盤大漲4.55％至126.5元，截至午盤維持逾4％漲幅，領漲觀光類股。

85度C今年10款年節禮盒優惠價介於150～518元不等，首推集結多種甜點的「年在一起禮盒」，其他禮盒包括甜蜜好年、法現幸福、新年愛餡捲心酥、一口酥蛋捲、經典咖啡烤蛋捲、經典鳳梨酥禮盒，以及八五學院包、牛軋糖等，以精美包裝及多元內容主打高CP值。

由於市場競爭加劇，為力拚營運動能回溫，85度C展開品牌改造，日前於中國大陸開出3代店「85度C Woah」，主打現做早午餐、下午茶甜點及新飲品，市場反應良好。配合新產品及行銷策略奏效，85度C中國大陸11月同店營收（SSSG）連3月正成長。

至於台灣方面，85度C亦斥資上千萬元打造3代店「85度C Day By Day」，全面升級餐點、打造年輕化風格。目前先以既有店面改裝升級，首店將於年底於台中開出，台北店亦預計明年開出。

(時報資訊)