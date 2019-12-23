宛如「台版陳同佳」的台灣男子林湯駿在港持槍強盜案，台中地檢署偵辦羈押林男後，透過法務部向港方提出司法互助。香港保安局日前回應指稱，沒有法律可與台灣當局進行司法互助和移交逃犯，但隨時接受林男到香港「自首」。中檢23日強硬回擊表示，港方顯有重大誤解，林男是台灣人，犯案適用中華民國刑法，檢方目前偵辦羈押中，除積極完備事證，並無其他設想。

香港男子陳同佳涉嫌在台殺害女友後，潛逃回港，願意在港出獄後，來台自首，而引起軒然大波。台籍林男在今年4、5月間陸續到東南亞地區6國持槍搶奪鐘錶行，10月6日在香港尖沙咀犯強盜名錶後潛逃回台，台中地檢指揮偵辦在11月11日於台將他拘提到案，追出他至少犯下4件以上國際搶案，查扣不法所得新台幣270萬餘元、名錶4支，聲押獲准。

檢方展開境外蒐證，透過法務部在12月12日向港方提起司法互助請求，香港保安局日前回應指稱，沒有法律可與台灣當局進行司法互助和移交逃犯，隨時接受林男到香港「自首」。

台中地檢署23日回應表示，香港政府的相關臆測及指摘，顯有重大誤解。林男是台灣人，所犯案件適用中華民國刑法，目前正在羈押偵查中，除積極完備事證，依一切可行方式實踐我國具體刑罰權外，並無其他設想，要實踐國際司法公義，有賴執法機關間通力合作，絕不能靠犯罪者自首來達成。

台中地檢署指出，此次司法互助請求是依照香港澳門關係條例及國際刑事司法互助法提出，是台灣偵查機關辦理涉外案件調查取證常例，並非以我國簽有司法互助協定或協議為前提，我國歷年來司法合作，並非均以與我國簽有司法互助協議自限，雙邊無協議協定而成功完成境外取證之成功案例，所在多有。

(中時 )