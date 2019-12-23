印尼上周爆發非洲豬瘟疫情後，亞洲已有11國淪陷，目前東亞僅剩日本、台灣尚未成疫區，今農委會主委陳吉仲在非洲豬瘟中央災害應變中心召開「國內發生非洲豬瘟案例的沙盤推演」會議，隨機抽出3縣市進行演練，並用GPS追查管制運豬車輛以及相關養豬、屠宰場。

陳吉仲指出，按過去亞洲11國發生非洲豬瘟的案例來看，透過車輛傳染的風險相當高，而今天隨機抽測的三個縣市政府，均能在規定時間內將每個案例場以及周遭3至5公里的畜牧場找出來，顯示用GPS以場追車、以車追場的策略成功。

他強調，今天會議前並未告知各地縣市政府究竟會抽測那些縣市，為的就是要讓各縣市機關有危機意識，能做好應對措施，最後陳吉仲抽出金門縣、嘉義縣、宜蘭縣進行推演。

中興大學獸醫學院院長張照勤今天也列席旁聽演練過程，並在會後提出專業建議，他指出GPS圖層可加上省縣道以及河流相關訊息，並將案例場地點標示出來，這樣能幫助攔查點以及檢疫消毒站的設置，且攔查點的設置各地方政府應先建立標準定義程序，這樣才能在疫情發生時做出準確判斷。

農委會副主委黃金城則指出，未來若爆發非洲豬瘟案例，全國的死亡豬隻都應進行檢驗，各地也該有區域防疫的思維，陳吉仲補充，全國的運豬車輛GPS已建置完成，這次沙盤推演成功後，接下來將會進行實地演習。

(中時 )