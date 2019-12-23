國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於23日上午與副議長林沛祥及多位議員共赴新竹工研院。（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於23日上午與副議長林沛祥及多位議員共赴新竹工研院。（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於23日上午與副議長林沛祥及多位議員共赴新竹工研院，為推動基隆在地城市智慧化，深入來檢驗各項智慧科技的研發進度，她強調，「選舉是一時的，但人民的幸福是一輩子要去顧」。（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉推動基隆在地城市智慧化，深入來檢驗各項智慧科技的研發進度。（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉強調，「選舉是一時的，但人民的幸福是一輩子要去顧」。（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

大選僅剩倒數半個多月，國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於23日上午與副議長林沛祥及多位議員共赴新竹工研院，為推動基隆在地城市智慧化，深入來檢驗各項智慧科技的研發進度，她強調，「選舉是一時的，但人民的幸福是一輩子要去顧」，並說，為促使地方生活更加便利，每一個代議士都應該重視地方發展。

宋瑋莉表示，基隆為台灣頭最得天獨厚的國門，在下高速公路後，就可看見廣大的海景，並且可盡情的享受在地最潮的觀光碼頭與郵輪港，她說，自己未來也將會爭取規畫智能服務APP，進一步帶領旅客走入基隆，並指出，這次前往工研院參訪，更是與自己所推動的政策不謀而合，議員們也透過這次機會，詳細的就金費及可行性的問題進行討論，過程除了參觀智能車、也體驗海科館Ar虛擬實境、醫療智能、無人機。

宋瑋莉談到智慧自動駕駛公車，並表示，自動公車能提供旅客到港口後的出遊便捷與接駁的便利，暨方便又環保，她指出，透過智能軟體不僅將這個城市的特色傳遞給旅客，也讓短期旅遊的民眾都可以感受到友善城市的溫暖，同時促使旅客藉APP走進基隆，迅速省時的了解旅遊及伴手禮資訊，讓來基隆旅遊的民眾，可以更便利的消費。

宋瑋莉表示，待自己上任後，將會規畫友善老幼婦孺的智慧建設，但她強調，不只是立委，就算是總統也應該去做到以時俱進來替百姓看守荷包，而現今蔡政府不僅已多重政見跳票，更為了爭取自己的連任，而胡亂開支票，罔顧在地人民的權益，這也是造成「國家科技停滯的元凶」，她表示，自己非常不認同，並呼籲民眾理性的將選票投給2號庶民總統候選人韓國瑜，並下架跳票的執政黨。

(中時 )