泰國11月出口衰退7.39％ 13:332019/12/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國官方23日（周一）公布，11月出口較去年同期衰退7.39％，減幅大於10月的4.54％。 泰國11月出口數據遜於市場預期。根據路透調查分析師看法，原估11月出口年減4.5％。出口業為泰國經濟成長主力。 11月對中國出口額較去年同期增加2.3％，向美國出口額則下滑2.6％。 泰國11月進口額年減13.78％，減幅高於10月的7.57％以及市場預期的6.8％。 (工商 ) #11 #出口 #泰國 #市場 #市場預期 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》澳洲11月就業大反彈，央行再降息機率減 11:592019/12/19 財經 中鋼自結11月合併稅前淨損2.93億元 月減159％ 14:352019/12/19 財經 《日股》日經225指數收跌0.29％，晶片股逆勢漲 15:232019/12/19 財經 《業績-鋼鐵》中鋼11月轉虧2.93億元，前11月獲利年減54％ 15:402019/12/19 財經 詐騙集團出怪招 11台商地下匯兌變共犯 16:132019/12/19 社會 只差290億元 金融業即成功挑戰獲利6500億元 17:312019/12/19 財經 土耳其里拉跌跌不休 今年迄今貶值11％ 23:002019/12/19 財經 《業績-半導體》家登10＋11月EPS 0.16元，Q4獲利降 09:432019/12/20 財經 威鋒電子今掛牌興櫃 前10月EPS達3.42元 11:122019/12/20 財經 兩岸續冷 11月赴陸與陸資投資雙退 14:592019/12/20 財經 財經熱門新聞 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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