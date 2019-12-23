泰國官方23日（周一）公布，11月出口較去年同期衰退7.39％，減幅大於10月的4.54％。

泰國11月出口數據遜於市場預期。根據路透調查分析師看法，原估11月出口年減4.5％。出口業為泰國經濟成長主力。

11月對中國出口額較去年同期增加2.3％，向美國出口額則下滑2.6％。

泰國11月進口額年減13.78％，減幅高於10月的7.57％以及市場預期的6.8％。

(工商 )

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