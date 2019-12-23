台中電廠新建廢水處理場工程取得重大進展，台電23日表示，25日起將展開功能測試，預計連續進行5天，持續至29日。由於必須以每日最大廢水量來測試設備功能，因此台中電廠將依法規安排8部機組運轉，藉以測試廢水處理設備的功能表現，預計30日起便可恢復「改善功能未確認完成」期間採自主減產50%方式運轉。

台電說，台中電廠10月初因放流水硼超標，遭到臺中市政府開罰。台中電廠11月6日提交改善計畫書，臺中市政府18日核准。電廠已於上月底即完成土建工程及儀電設備安裝，也陸續完成該廢水處理場超過90個槽體、100個泵及相關週邊設備之性能測試與功能調校。台電也在12月19日向市府報備後，25日將展開功能測試。

台電指出，功能測試期間需以最大廢水量進行測試，因此屆時將有8部機組進行運轉。為確保穩定測試作業，台電今(23)日預先將停機中的1號機及7號機，提前熱機逐步升載。台電也強調，29日功能測試完成後仍將依據改善計畫書之承諾，「改善功能未確認完成」期間持續自主減產50%。

台電強調，新建廢水處理場自5月起開始施工，努力趕工下於12月建設完成全台最大的排煙脫硫廢水處理場。其中第一階段降低硝酸鹽氮部分，已於9月底完成。目前持續針對放流水中的硼及其他重金屬等進行提升改善。針對放流水中硼的部分，計劃透過兩道關卡降低硼濃度。首先利用化學混凝讓廢水中的硼形成固體物質並分離出來，經此程序剩餘廢水中硼濃度已可大幅降低。但好還要更好，台電再加上第二道程序，利用樹脂將剩餘廢水中其他的硼吸附出來。經過兩道關卡，放流水中硼濃度必可降至國家放流水標準以下。

(工商 )