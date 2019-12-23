每年聖誕節，義大醫療體系醫院都會陪伴病患度過佳節，隨著聖誕節的腳步將近，醫院的大廳都妝點了閃爍迷人燈飾的聖誕樹，今年特別於12月舉辦一系列的聖誕關懷活動，要用滿滿的溫暖陪伴大家整個聖誕季。

12月18日兒科病房結合南山人壽慈善基金會舉辦了「偶來一起過聖誕」的病房關懷活動，帶著祝福分享聖誕禮物，為尚與病魔奮鬥中的病童與家屬打氣，陪伴一起度過一年一度的聖誕節。此次活動特別將兒科病房日光室佈置成一座板凳劇場，邀請傳愛無限的「博陵偶劇團」蒞臨，以可愛的布偶說故事的方式，帶來一場具有寓教於樂且生動活潑的聖誕應景故事，引領病童們進入魔幻的銀白世界，叮叮噹叮叮噹敲響平安的鐘聲，點亮無限希望，兒科病房瞬間沉浸在溫暖的聖誕氣氛當中。

此外，活動安排手偶及手工藝的互動體驗，由義大志工隊與南山企業志工，帶著孩子發揮無限的想像力，創造出自己心中的聖誕布偶，藉由手工創作的過程撫慰在院中的病童，也讓家屬得以放鬆片刻忘卻病痛之苦，獲得溫暖幸福且正向的能量。

12月20日舉辦「愛在聖誕~傳遞溫情音樂饗宴活動」系列活動一「溫暖樂聲迎聖誕」，邀請到當地社區仁武教會的教友們一起為門診及住院病患報佳音傳遞祝福，透過鋼琴、二胡與陶笛等樂器演奏一首首輕快跳躍的季節曲目帶動現場的氣氛，路過的民眾各個展開笑顏跟著旋律搖擺超級熱鬧！此外，隨著季節轉換氣溫驟降，醫院關心大家的身體健康，邀請神經科王彥棠醫師進行「冬天的隱形殺手～腦中風之預防講座」，針對腦中風常見危害因子及健康飲食等內容，加強民眾對腦中風的認識及增加預防知識，把握黃金時間就醫，即時治療與積極復健，有效控制中風。現場更設有打彈珠闖關活動，包括(一)腦中風搶救黃金時間宣導、(二)長期照顧服務資源介紹，內容豐富活動精彩，讓民眾身心靈都暖了起來。

延續快樂的氛圍，12月23、24日接連兩天舉辦系列二活動「平安夜送歡樂傳溫情」，集結了社團法人高雄市飛揚福利服務協會、義大喜樂團契、文山教會與伊甸園自然家園發展協會等多個團體，一同變裝幻化為聖誕老公公、精靈仙子與可愛的麋鹿等應景角色，猶如一場大型的嘉年華遊行，在各個病房報佳音散撥歡樂分享愛，陪伴住院中的病患度過難忘的平安夜。

(工商 )