79歲陳女士，因有高血壓、高血脂病史，定期會到門診進行追蹤檢查，但日前檢查卻發現心臟瓣膜嚴重狹窄，經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)團隊啟動介入且說明疾病相關資訊及家屬的討論後，決定接受更換心臟瓣膜治療，經手術後，目前日常生活狀況已改善許多。

奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師施志遠說明，只要是主動脈瓣位於左心室與主動脈之間，在左心室收縮的時候，必須完全張開，讓血流順利從左心室輸出到主動脈，將富含氧氣的血液送往全身；主動脈瓣可能因為先天或後天的原因無法順利張開，變成一個狹窄的開口，造成「主動脈瓣狹窄」。

而這類病人會有胸痛、呼吸急促、疲勞、頭重腳輕、心跳加快等症狀，但有時也完全沒有任何外在症狀，一旦症狀開始出現，病人的存活率會開始明顯下降，如果只靠藥物治療，兩年平均存活率約50%，從開始心絞痛到死亡平均約5年，從開始暈厥到死亡平均約3年，從開始心衰竭症狀到死亡平均約2年；半數以上的主動脈瓣狹窄是因為年齡增長而導致瓣膜鈣化所形成，在85歲以上的老年人中盛行率約4%。

主動脈瓣狹窄的相關治療方式，除了傳統的手術、開胸的治療方式外，外傷科主任暨心臟血管外科主治醫師吳南鈞說明，經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)，術後傷口小、恢復快，已漸漸取代傳統開心手術，成為新的治療方向；其是經由導管方式將瓣膜支架置入主動脈瓣部位，將原先有病變的瓣膜向外撐開，讓植入的瓣膜取代原有瓣膜而恢復正常運作。

然而，在術後該如何飲食，才能避免主動脈瓣膜再次狹窄？營養科營養師戴紋君分享，若有喘或是水腫情況，則須限制水分及鹽分的攝取；一般飲食上建議採低鹽飲食、低膽固醇飲食(低脂飲食)、及均衡的飲食。

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(中時電子報)