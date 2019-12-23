韓籍強投柳賢振與藍鳥簽下4年8000萬美元(約24.1億元台幣)合約，合約中有完整的不可交易條款，且沒有跳脫權，將與日本剛透過入札制度挑戰大聯盟的山口俊，組成藍鳥的日韓先發陣容。

32歲的柳賢振是今年自由市場最後一名頂級先發，近日傳出有道奇、紅雀、雙城、藍鳥、天使和勇士等多達7支球隊有意接觸，最後道奇挽留失敗，由藍鳥脫穎而出，以4年8000萬美元簽下，柳賢振離開待了6年的道奇，將成為未來藍鳥王牌投手。

柳賢振今年投出生涯年，29場比賽中拿下繳出14勝5敗，自責分率2.32是國聯最佳，不過因為過去的傷痛史成為各隊爭取他的隱憂，但他在賽揚獎票選中拿下第二名，足以證明實力。

同為32歲的日本強投山口俊，也是今年12強賽日本隊主投之一，上周藍鳥以2年600萬美元（約台幣1.8億元）網羅，並評估足以擔當第5號先發投手或中繼投手，未來有望與柳賢振雙亞洲投手連線。

(中時 )