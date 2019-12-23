陸俄美大國角力持續，俄羅斯外長拉夫羅夫22日表示，他注意到美國希望俄方遠離大陸，但強調俄方不會為了取悅華府，而犧牲與華關係。他又引述總統普京指，雖然陸俄無意建立軍事聯盟，但兩國在政治上的確是同盟。

據港媒報導，拉夫羅夫接受俄媒訪問時透露，9月底到美國紐約出席聯合國大會時，曾與美國前國務卿基辛格會面。基辛格當時向他稱，美國實現對俄及對華的友好關係，會好過陸俄關係；惟拉夫羅夫反駁，雖然陸美經濟發展有差異，但大陸在國際舞台的表現是完全不同，並相信陸方會遵守國際組織的規則，展現經濟實力。

對於陸美俄合作，拉夫羅夫強調各國應以合作等積極方式，而不是制裁或最後通牒等手段達到目標；並指陸俄有互相尊重的合作模式，雙方均支持國際法。

拉夫羅夫又提到陸美俄核裁軍一事，他指俄方尊重大陸不想參與國際軍控談判的意願，因此不會強迫陸方；又稱假如美方認為大陸的參與是不可或缺，那就應該與陸方展開雙邊對話。惟他主張，所有國際認可及不認可的核武國應參與。

(中時 )