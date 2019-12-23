政治世家出身、也曾主持年代《真情台灣》的謝欣霓，擔綱過謝長廷競選團隊發言人的她，如今以從政界轉往旅遊界發展，在「華旅網際旅行社」擔任董事長，而她保養得宜，今年已48歲，外表仍相當亮麗，因而有「最美董座」稱號，而謝欣霓雖離開政壇，但仍不時上臉書分享生活心得及對社會的體悟，今她在臉書po文，探討「什麼人手最髒？」，答案是正打選戰中的政治人物，因為「你永遠不知道他過去的一個小時握過什麼樣人的手，摸了什麼東西？」。

她更勇揭親身經歷，表示以前跑選舉時，手曾被疥蟲感染，「連皮膚科醫生都很意外已經少見的皮膚病居然可以在重複大量的交叉握手下得到」，她因此有一陣子很怕握手，當媽之後，更是要求自已跟他人沒洗乾淨手之前，不能抱小孩，感冒的人也不能跟孩子處在同一個空間中。

謝欣霓說，為了保護小孩健康，她當時在外跑完行程，回家必定換掉所有在外的衣服，才敢抱小孩，畢竟形形色色的人，身體狀態有各種可能性，不能讓沒抵抗力的小孩冒險，也強調這是在討論衛生教育的重要性，「無關藍綠」。

(中時電子報)