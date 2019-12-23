新北市政府23日宣布，工務局長朱惕之和環保局長劉和然接任副秘書長，現任副秘書長林芥佑和文化局長蔡佳芬調任顧問。新任工務局長由捷運局副局長詹榮鋒升任，前教育局長、現任參事龔雅雯升任文化局長，新任環保局長由現任副局長程大維升任，25日生效。侯友宜說，除希望讓事務官有升遷機會，更要加強專業，讓拚市政不只是口號。

侯友宜表示，市政團隊已經屆滿周年，新北市正值建設高峰期，推動重大工程及基礎建設，包含三環六線、都市更新、淡北道路重大建設等，皆需要專業人才帶領，此次由工務局長朱惕之升任副秘書長，就是要借重他的專長，協調督導相關業務。

捷運局副局長詹榮鋒，過去曾任工務局主秘及新工處長，對工務局業務嫻熟，故拔擢為工務局長，繼續為新北市的建設打拚。

侯友宜強調，這次人事調動，除了希望能夠給事務官升遷的機會，更重要是要注重專業，拚市政不是口號。

侯友宜說，朱惕之與劉和然升任副祕，會加強副祕書長功能，與另一名副祕書長邱敬斌合作，接下來新北市重點要加強都更、三環三線與五股垃圾山處理速度，他強調，五股垃圾山是要全面整頓，不會僅止於此。

(中時 )