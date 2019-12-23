伴娘要包紅包給新娘嗎？恐怕一切還是要回歸到彼此交情。一名伴娘心寒表示，自己為了當伴娘推掉5000元的工作，但新娘卻嫌她紅包1600元太少，回包600元謝金還奉送一句話：「就當來讓我們請的」，讓出錢出力的伴娘氣炸喊：欠妳的嗎？

這名伴娘在臉書社團《爆怨公社》火大發文，她表示從沒參加婚禮後還這麼受氣的，自己當伴娘兼招待站了3個多小時，送新娘耳環、手鍊和還給紅包1600元，但新娘卻認為喜宴一桌1萬8，伴娘紅包連成本都不到，回包600元禮金給伴娘還奉送一句話：「沒關係，就當來讓我們請的」。

原PO心酸表示，新娘明明知道她推掉5000元的工作來當伴娘，出了一上午的勞力，等到菜都上了3、4道了才能開始吃，竟然還被嫌1600不夠，好像欠她一樣，把別人的付出當理所當然的人，真令人心寒。

紅包糾紛引發網友熱烈討論，紛紛表示「這種朋友就慢慢的放生吧！不要也罷」、「沒關係啊 1600 看清一個朋友值得啊」、「誇張，這種愛計較的朋友不如不要交」、「我的工作人員都是1200起跳，伴娘是3600都是很好的親友，婚禮讓他們辛勞真的很不好意思」；

但也有人認為「友情無價，我當招待當有的沒的，還包6K～10K都不覺得什麼，兄弟的喜事挺到底就對了」、「伴娘的紅包跟喜宴的紅包是分開 一碼歸一碼的」、「我的伴娘是包妝髮的，不過我只有給她們小禮物，然後她們還包紅包3600給我（不過其實我們都是很好的朋友所以沒有計較那麼多，就算她沒包我也覺得還好啦）」。

(中時電子報)