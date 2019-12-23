農曆年關將屆，農業局輔導台中市農會推出慢釀造有機醬油／醬油膏23日舉行發表會；原料來自與農民契作的國產優質非基改大豆，經過嚴選有機驗證栽培管理流程，百分之百純天然釀造。台中市農會總幹事林育葦說，禮盒原價500元，預購特價399元，每賣1組捐出100元給惠明盲校，大家一起做愛心。

108年國產雜糧推廣暨慢釀造有機醬油／醬油膏預購「有愛發布會」，23日在市政大樓舉行，與會有農糧署中區分署、台中區農改場、農業局、台中市農會及各區農會等。

農業局長蔡精強說，台中市農會新品上市發布會推出慢釀造有機醬油／醬油膏

具有3大愛心，包括每銷售1組即捐出100元，是對惠明盲校的愛；選用國產非基改有機大豆、台中選2號小麥為基底，絕無化學添加物，是對消費者的愛；因有機種植讓土壤可長期永續經營，是對大地的愛。

台中市農會總幹事林育葦強調，農會從挑選完整大豆、洗豆蒸煮、入麴，菌種發酵分解蛋白質等步驟，經過180天純釀造，無添加其他成分，製造出全台有別於一般市售醬油，味甘、清甜而不膩，是入菜的最佳佐料；邀請民眾一同來鑑定與品嚐限量1000組，讓大家吃的健康又做公益。

(中時 )