從影像檢查發現國二生到院時發現雙手橈骨、尺骨皆斷掉，屬粉碎性骨折，緊急做手術復位和鋼釘鋼板內固定，術後一周恢復良好。（馮惠宜攝）

肥胖真是健康殺手！一名13歲國二學生在生日前騎腳踏車發生車禍，重摔在地爬起來後才發覺雙手不能動，經家人送醫到長安醫院急診經X光檢查，發現雙手橈骨、尺骨皆斷掉，屬粉碎性骨折，緊急做手術復位和鋼釘鋼板內固定，術後一周恢復良好。醫師指出，通常腳踏車摔倒，比較少見到這麼嚴重的骨折，但該生體重多達95公斤，摔倒時全身的重量壓在手腕上，重力加速度，才會造成這麼嚴重的手部骨折。

這名學生指出，「騎腳踏車在馬路上，突然一個婦人牽機車倒車出來，怕撞到她所以緊急按手煞車，沒想到因此往前翻車，整個人跌倒在地，剛爬起來時不覺有什麼事，直到發覺雙手不能動而且很痛，這才驚覺不對，於是趕緊打電話給家人，被送到長安醫院急診室。現在透過手術已經不痛了。」

長安醫院副院長林茂仁表示，跌倒時用手撐地，是常見手腕骨折的原因。林同學主述騎腳踏車緊急煞車造成前滾翻重摔，用手去撐地，透過X光明顯可見，他的雙手手腕橈骨、尺骨皆斷裂，是粉碎性骨折，收住院後，為他做緊急手術復位及鋼釘鋼板內固定，尤其右手骨折更為嚴重，除了裝鋼釘之外，更使用鋼板固定，這才順利接回他斷掉的橈骨和尺骨，恢復手的原有功能。

林茂仁也說，通常腳踏車摔倒，比較少見到這麼嚴重的骨折，他呼籲家長，現代小朋友通常營養過剩，父母要多加關心小朋友平日飲食，避免吃太多東西沒有節制，體重過重不僅對身體健康不好，而且一旦發生車禍意外，創傷的程度也可能加重，必須多加注意。

(中時 )