美國疾病控制與預防中心(CDC)於感恩節假期後更新電子煙相關肺傷害(EVALI)疫情：把175位非住院病例排除後，目前住院確診病例為2,291人，死亡48人。令人訝異的是，原本唯一倖免於難的阿拉斯加州竟傳出第一個EVALI案例，而且又是發生在青少年身上，宣告全美50州全部淪陷。

台大醫院家醫部郭斐然醫師指出，根據滑鐵盧大學發表的最新調查報告指出，加拿大2017年提案、2018年五月開放成年人合法選擇電子煙後，青少年的電子煙吸食率竟從8.4%飆升至14.6%，年增長近八成，青少年的吸紙菸率也從10.7%大增至15.5%，顯示加拿大開放電子煙一年後，青少年吸食電子煙及紙菸率均雙雙飆升。

另外，吸菸者成為紙菸及電子煙的雙重使用者，比例從34.8%直接上升至43.5%。官方數據也證實成人吸紙菸率不降反升，從15.1%上升到15.8%。

對於電子煙吸食率的節節攀升，美國食品及藥物管制署(FDA)未能有效遏止電子煙業者謊稱其產品有助戒菸，美國肺臟學會昨日公開敦促「FDA應立即嚴正駁斥電子煙「協助戒菸」的謊言」。

台安醫院胸腔科吳憲林醫師進一步強調，美國肺臟學會告誡吸菸者「只有戒菸，沒有轉換」：

一、電子煙就是「菸品」，沒有任何菸草產品包括電子煙在內是安全的，近期出現電子煙相關肺傷害(EVALI)的住院與死亡案例，足以證實電子煙的危害。

二、轉換使用電子煙絕不等同戒菸，所謂戒菸是指終止對尼古丁的依賴。

三、FDA從未發現任何一種電子煙能安全、有效地幫助吸菸者戒菸。

四、研究顯示電子煙油含有許多危險重金屬以及有毒化學物質如鎳、錫、鉛、二乙醯(引起嚴重的肺病，稱為「爆米花肺」)、丙烯醛(導致不可逆的肺病)、甲醛(引起癌症)。

電子煙透過精心的產品設計來誘使他們上鉤，電子煙的行銷策略就是鎖定青少年，各種加味菸品如果汁、糖果、泡泡糖口味不斷推陳出新，快速地發展出一個新成癮世代的市場。台北榮總家醫部賴志冠醫師指出，目前在門診最常發現的是，許多吸菸者都受到電子煙假訊息的影響，相信使用電子煙會幫助他們戒菸，但結果並非如此，多數人成為雙重、甚至三重使用者，他們依舊繼續吸菸，只有在不能吸菸時才以電子煙替代。

延伸閱讀：

(中時電子報)