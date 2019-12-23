國立臺灣海洋大學於23日上午在海大校內與海軍基隆後勤支援指揮部簽署合作備忘錄，締結策略聯盟，未來雙方將積極推展大學與海軍機關的合作來培育出具「專業能力」的國軍人才。（國立海洋大學提供／吳康瑋基隆傳真）

國立臺灣海洋大學於23日上午在海大校內與海軍基隆後勤支援指揮部簽署合作備忘錄，締結策略聯盟，未來雙方將積極推展大學與海軍機關的合作來培育出具「專業能力」的國軍人才。「策略聯盟意向書」由海洋大學校長張清風與海軍基隆後勤支援指揮部上校指揮官舒文政代表簽署，雙方並指出，將積極合推學術合作與人才培育相關的計畫。

海洋大學表示，根據雙方策略聯盟所訂立的合作意向書，在未來海洋大學與海軍基隆後勤支援指揮部將共同規劃、推行學術交流與研究合作，並由海洋大學提供多元學習管道，積極推動國軍人員終身學習，以達人才培育及永續經營發展。

海洋大學校長張清風表示，海軍基隆後勤支援指揮部除了支援補給外，在救災、救難上也扮演極為重要的角色，更同時擁有很好的修船廠及相關技術，長期以來與海大有很密切的互動，尤其在造船、輪機、商船、電機、機械、航管、海事發展與訓練等領域，未來將更積極推動教學與實習合作、發展主題研究等，更務實的強化人才培育。

指揮官舒文政強調，臺灣是個海洋國家，對於海洋事務要有一定的認識，海洋大學是海洋領域的翹楚，海軍的後勤支援與海大的關係相當密切，尤其跟輪機、電機、船務、船舶、航運管理等方面的連結，未來在國艦國造的推動也能有很多的合作，透過這次的實質合作，並希望透過海大高品質的學術能量，提升海軍官兵的素養，強化管理與領導思維，未來也希望可以將合作層面擴大，拓展海軍的藍海。

國立臺灣海洋大學於23日上午在海大校內與海軍基隆後勤支援指揮部簽署合作備忘錄，締結策略聯盟，未來雙方將積極推展大學與海軍機關的合作來培育出具「專業能力」的國軍人才。（國立海洋大學提供／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )