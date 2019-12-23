唱了超過4分之1世紀、有「新加坡國寶」美譽的陳潔儀，對她來說，台灣是歌唱生涯重要的關鍵，但台灣的歌迷等了25年，才在今年11月初，等到她在台灣舉辦《陳潔儀・25年的綻放》演唱會。一度覺得「不想再唱了」的陳潔儀，在經歷暫別樂壇和恢復單身等人生轉折後，引用《聖經》裡的「萬物皆有時」，說明她這些年來的心情。

今年十一月陳潔儀終於來台開個唱，還邀請好友蘇永康與她合唱〈愛得正好〉。（圖／報系資料照）

九○年代我在台灣的時候，不流行開演唱會，之後二〇〇四到二〇一〇年，我完全沒在樂壇，那時候我在念書，還去公關公司上班，直到覺得「OK了」才回來，但跟台灣的線好像斷了。每次我在大陸、香港、新加坡有巡演，都有台灣的死忠歌迷來看，也會問我：「什麼時候才要來台灣開唱？」我也很想啊！但就是沒那個機緣，直到去年，才有「It's time to do it.」的感覺。

排除萬難 轉換跑道

我是一個經常思考的人，我一年會有一、二次，想想現況真的是自己要的嗎？二〇〇四年對我來說，是個很大的挫折，因為我已經受不了歌唱這個工作，撐不下去了。我在家裡面是最會念書的小孩，當初選擇當歌手，鬧過家庭革命，我媽擔心我會變壞、墮落，還放狠話說：「以後生死妳自己打算！」

1997年陳潔儀演出音樂劇《雪狼湖》粵語版，成功打入香港樂壇，2004年又與張學友、許慧欣演出國語版。（圖／報系資料照

連續唱了十一年後，我開始很好奇，世界這麼大，當初可以排除萬難去做這件事（唱歌），為什麼這時候不能再排除萬難，去做另一件事情（念書）？我不是退休，只是暫別，因為我很愛唱歌，把唱歌當成一輩子的事，但是一輩子很長，我這時候不走開，可能就沒辦法再繼續。

享受自由 期待感情

人生有感情、事業和信念，這三條路非常重要，我的旅途很多轉折。雖然我八歲就是基督徒，但五、六年前，我才開始讀《聖經》。當我準備要做《A time for everything》這張專輯的時候，偶然翻到《聖經》傳道書第三章，裡面寫著「For everything there is a season」（萬物皆有時），基本上說的是「生有時、死有時」，這句話也慢慢變成我的座右銘。人不能只要快樂，要接受生命給我們的所有情緒和波動，當你難過的時候，你就知道那是會過去的。

歷經暫退樂壇、離婚和失聲等重大變故後，陳潔儀透露，現在的自己活得開心自在。（圖／報系資料照）

我很熱愛生命，覺得活著好棒，但是很多人活得很不開心，追根究柢，是因為他們太在乎別人的想法，我常常告訴自己千萬不要這樣子。雖然有伴的朋友，都相當羨慕我現在很自由，但我還是會期待感情，就像我的歌〈請找到我〉一樣。現在我的身、心、靈都很好，真的很感謝上帝給了我這句話。

(中時電子報)