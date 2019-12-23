據中國國務院關稅稅則委員會印發關於2020年進口暫定稅率等調整方案的通知，為擴大進口自明年1月1日起調整部分商品進口關稅，對859項商品（不含關稅配額商品）實施進口暫定稅率。自2020年7月1日起，取消七項資訊技術產品進口暫定稅率。

通知稱，中國將適度增加國內相對緊缺或具有國外特色的日用消費品進口，新增或降低冷凍豬肉、冷凍酪梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率。

為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率。對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅。

新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、自動變速箱用液力變矩器和鋁閥芯、多元件積體電路儲存器、大軸軟片原料、光刻膠用分散液、培養基等商品進口暫定稅率。

通知稱，2020年7月1日起，中國還將對176項資訊技術產品的最惠國稅率實施第五步降稅，同時與此相銜接，相應調整其中部分資訊技術產品的進口暫定稅率。

(工商 )