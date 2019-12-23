2019台灣國際馬拉松賽「我愛新竹」有來自28個國家、18個職業隊伍等3千多名選手參賽，賽程規畫42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K休閒組，29日將在新竹縣立體育場開跑，縣警局針對會場周邊及競賽路線，將進行交通疏導管制，請民眾配合。

縣警局預定交通管制時間為29日5時至14時，自強一路，雙向車道封閉。體育場周邊單向車道封閉有光明六路東一段東向慢車道、莊敬南路、福興路。

另外，興隆路（博愛南路起至東興路一段止）、東興路（興隆路五段起至芎林鄉三民路止）、富林路（芎林鄉三民路起至文明路止）單向車道封閉。

單一車道封閉為，富林路東向內側車道（文明路起至中豐路二段止），中豐路南向外側車道（富林路起至台3線駐地工作站止）。

縣警局請自強一路東側沿線住戶，行駛自強三路通行，莊敬南路、福興路、興隆路、東興路沿線住戶，芎林鄉富林路沿線住戶及橫山鄉中豐路沿線住戶，請配合管制通過。

賽事規畫停車的有，縣府、縣立體育場、成功國中、縣立第二運動場、停七光明及停五成功停車場。

縣警局呼籲民眾行經賽事路線，小心慢行駕駛，遵守交通規則，並配合警察指揮疏導作業，以維交通安全與順暢。

(中時 )