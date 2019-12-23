距離選舉只剩下19天，蔡英文總統今天表示，選戰越激情，她希望大家靜下心來思考這三年多來的改變，並列舉政績強調自己不會信口開河，說到做到。「我和對手最大的距離，就是我堅守崗位，為台灣做事的意志和能力。」

蔡英文今天在臉書表示，距離選舉只剩下19天，「我有些心裡話，想跟大家說」。三年多前，她接手政府時，台灣的經濟低迷，只有逆風，沒有高飛。因此，我們比誰都努力，希望能把台灣帶向一個正確的道路上。「過去政府做不到、不敢做、不願意做的事情，我都努力做了」。

她列舉過去三年多，台灣的股市上萬點、台商回流、外資看好台灣，投資大爆發，我們還讓台灣的產業可以逐漸轉型，相較於過去，我們的經濟已經有起色。經濟有起色，我們也做了很多社會福利，來照顧人民，加薪減稅托育長照，都是我們所做的。

蔡英文強調，這些都證明她是一個擁有堅定的意志、能把握機會、有治國能力、具備抗壓性的國家領導人。「更重要的是，我不會信口開河，我說到做到」。

她說，有人擔心，在最後關頭她和對手的距離可能會很近，但是，她要跟大家說，她和對手最大的距離，就是她堅守崗位，為台灣做事的意志和能力。「請再給我四年，我會為台灣做更多，我會確保台灣在正確的道路方向上」。

蔡英文呼籲不管人家如何評論遊行人數，不管外界評論民調差距多少，「最重要的是你有沒有出門投票，你手中的那一票，就是告訴全世界，台灣人民的決心與聲音」。拜託大家，明年1月11日，請一定要回家投票。

(中時 )