前台中市副市長、現任台北市副市長蔡炳坤現身一同搓湯圓，分送熱呼呼的湯圓給民眾食用，希望大家吃圓仔都能圓圓滿滿。（盧金足攝）

大家一塊做湯圓，感受濃濃的年節氣氛。（盧金足攝）

台中市西屯區大石里、大鵬里、大福里在大石皇城社區，喜氣洋洋舉辦千人冬至搓湯圓活動，近千名民眾共同參與搓湯圓活動，現場還來了神祕嘉賓，前台中市副市長、現任台北市副市長蔡炳坤現身一同搓湯圓，分送熱呼呼的湯圓給民眾食用，希望大家吃圓仔都能圓圓滿滿、福氣滿滿。

西屯區長陳寶雲表示，冬至是每年節氣的尾聲，過了冬至象徵新的一年即將到來，吃湯圓還有長一歲的涵意，辦搓湯圓吃湯圓活動，不僅增加社區間的情感，藉此將傳統文化傳承給下一代，湯圓現搓現煮現吃，共準備5種口味有酒釀、紅豆、花生、薑汁等。

她說，台灣燈會副燈區已在文心森林公園隆重登場，希望在象徵團圓的時節，闔家一起去副燈區走走賞花燈。

這場活動台中市社會局長彭懷真、建設局主祕謝公耀及多位里長都化身大廚捲起袖子搓湯圓。彭懷真到會場向市民說明台中市長盧秀燕上任一年來的社會福利成果，並請各里多開長青學苑及關懷據點。

大石里長吳忠華說，社區的婆婆奶奶們，很多天以前就開始興奮有搓湯圓表現的機會，以前眷村逢年過節家家戶戶自己動手做糕點，現在年輕輩很少搓湯圓做年糕，有機會再回味當年味道，每個人都很高興。

大石社區的陳奶奶說，小孫子很喜歡吃湯圓，特別帶他來看湯圓是怎麼做出來，小孫子體驗搓圓仔。李嬤嬤也說，平常住在大樓，很難有機會跟大家一塊做湯圓，直呼好久沒感受到濃濃的年節氣氛。

陳寶雲表示，花燈車兩側底部以貫穿整個西屯區的筏子溪為意象，以國家歌劇院為主燈，360度旋轉各個角度都能欣賞；逢甲商圈Q版娃娃拿著美味的珍珠奶茶及雞排，花燈車頭以秋紅谷造景做為包覆，搭配燈光變化，絕對能成為最吸睛的花燈車。

(中時 )