網友留言。（摘自批踢踢網頁）

挺韓／罷韓遊行21日同時在高雄登場，兩方都宣稱人數破十幾萬，但到底哪邊人數較多？引發某網友好奇，在批踢踢詢問覺得哪方造勢較成功，許多網友直言「1/11投票才是最真實的結果」，眾人的犀利回應網讚爆！

網友AngryYouth於批踢踢發文表示，本身不是高雄人啦，他的天龍信義家人是韓粉，阿公認為韓國瑜講話很實在，但比較粗，所以年輕人無法接受。阿公更表示，政黨票當然要投給國民黨啊，因為國民黨有錢有錢能使鬼推磨。

該網友更表示，他阿伯過去投給柯文哲和丁守中，坦言如果...郭台銘不出來選，那也只能投給韓國瑜了。之前去高雄玩，阿嬤還叫他多花點錢，跟土豪一樣拿一堆現金說要幫忙韓國瑜，連在歐洲的姨媽也要回台投票救台灣！因為有混入社團的關係，看到一堆韓粉在嘴罷韓遊行人數到底誰厲害？？有高雄人可以分享一下嗎？

只見底下網友紛紛表示，「其實分析這個很沒意義，因為選舉是看選票的，不是在看這種造勢動員...等等的，真正誰厲害只有最後投票結果才能見真章，就像考試一樣，最後的最終考」、「很多人支持韓都不敢表態，人數可能比我們想像的多喔~1/11投票才是最真實的結果」、「出來投票就對了」、「111就知道了」、「不管誰贏，1/11去投票最實在」、「大都外地來的，其實沒啥意義」！

(中時電子報)