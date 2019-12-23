台中榮民服務處日前接手為13位已故榮民靈骨安置，遷厝至「台中市軍人忠靈祠」。（台中榮民服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市湖北省松滋縣同鄉會早年建「黃鶴樓」安置同鄉亡故榮民靈骨，因同鄉凋零、會務終結，致黃鶴樓不再續放同鄉會長輩靈骨，台中榮民服務處日前接手為其遷厝至「台中市軍人忠靈祠」，為13位榮民靈骨安置，感謝他們生前為國家、為這塊土地所付出的一切。

當天舉行遷厝晉塔儀式，由台中榮民服務處長關永忠擔任主祭官，率領榮民代表、家屬，在3位法師誦經後公祭。吉時到由法師逐一複誦亡故榮民姓名，並誦經帶領13位榮民骨灰罈由眾人護送至「忠靈祠」4樓靈骨塔，恭敬虔誠完成安厝入龕圓正儀式。

台中市湖北省松滋縣同鄉會理事長章松橋說，台中市湖北省松滋縣同鄉會成立迄今38年，原設黃鶴樓安置各地同鄉故友靈骨，亟需辦理遷厝工程浩大，經善心人士莊玉菁及良成禮儀社熱心贊助，協助完成遷厝經費及作業，才能功德圓滿。

台中榮民服務處長關永忠表示，榮民長輩少小離家，歷經北伐、剿匪、抗戰等戰亂，隨軍來台建設台灣，曾用生命守護台灣，戰功彪炳、為國家奉獻犧牲的亡故榮民，協助辦理遷厝作業，告慰他們在天之靈，榮服處責無旁貸。

(中時 )