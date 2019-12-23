發燒是人體發炎反應所造成的現象，是身體發出的警訊。80％的發燒是由外來的感染引起，另一則是體內異常細胞導致發炎反應所致，如痛風、免疫風濕疾病、癌症等。

這些感染源會使下視丘的體溫調節中心，將原本的體溫設定點調高，於是身體就會開始發燒了！

那麼，體溫要高到什麼程度才算發燒？書田診所家醫科主治醫師康宏銘表示，正常人早、晚體溫並不相同，下午會比早上高一點，早上6點時，口溫大約是37.2℃，下午4點時，口溫則約為37.7℃，所以平均體溫為37.5℃，如果量得體溫超過這個溫度，就表示發燒了。

然而，發燒分成發冷期、發熱期及退熱期三個階段：

1、發冷期：全身發抖、手腳冰冷。

此時的照護應以保暖為主，以預防打寒顫，若有口渴現象，應補充溫水。此階段不可進行物理性降溫，如溫水拭浴、躺冰枕等都應禁止，否則反而刺激體溫中樞燒得更厲害。

2、發熱期：全身溫熱、呼吸心跳變快、頭痛、倦怠等。

此時應注意水分的補充、營養的攝取，並留意是否出現脫水症狀，可視病人狀況給予退燒藥或物理方式降溫。建議在服用退燒藥30分鐘後，體溫若持續高溫時，再以物理方式輔助降溫，減輕病人不適。

3、散熱期：流汗、體溫稍降。

體表會藉排汗來散熱，所以應補充水分、注意適當保暖，並且把汗水擦乾，換穿寬鬆、易吸汗的衣物較佳。

康宏銘說，絕大多數發燒為一般感冒所引起，成人如果有明顯的感冒症狀，例如喉嚨痛、流鼻涕及咳嗽等，可服用退燒藥，而使用退燒藥的時機是，當病患燒到38.5℃度以上，且伴隨著頭痛、肌肉痠痛及疲累而無法忍受時，就可考慮服用退燒劑來減輕病患的不適。

值得注意的是，有些是受風寒而非感冒，受風寒多因為是淋雨引起打噴嚏及發抖，一般沖沖熱水澡、吃藥就好，但由於受風寒易與感冒混淆，有的感冒還以為是受風寒，猛喝薑湯，導致喉嚨更痛、更腫、發炎得更厲害，適得其反。

另外，像是糖尿病、肝硬化、肺病及洗腎患者等免疫力較差的族群，亦應特別謹慎，發燒時最好在第一時間讓醫師診治。而女性發燒時也要特別小心，若感染了急性腎盂腎炎，由於多數女性不太會一併描述腰痛，常常會疏於診斷。

此外，感染到登革熱，在發燒的同時也會頭痛，症狀跟一般感冒很像，需要特別注意鑑別診斷。

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(中時電子報)