友達光電於每年耶誕節前夕發起圓夢計畫，自2002年至今已邁入第18年，長期下來激發許多同仁主動參與的服務熱忱，為關懷弱勢孩童貢獻一己之力。今年特別以「點亮夢想照亮心」為主題，號召員工為偏鄉弱勢孩童募集聖誕禮物和助學金，並首次與「為台灣而教（Teach For Taiwan;TFT )」合作偏鄉教師計畫，培育長期第一線教師，將穩定優質教育帶入偏鄉學校中，協助孩子重拾學習的樂趣。

在台灣偏鄉教師流動率高，孩童在學習過程需不斷地重新適應，以至於教育無法銜接。友達參與偏鄉教育計畫，認同透過教育陪伴的力量，可協助孩童穩定就學並賦予關懷希望，並藉由教學資源的挹注可提升教育品質，消弭城鄉之間的落差。圓夢計畫助學金協助專職照顧身心障礙幼童機構，如苗栗聖家啟智中心，幫助發展遲緩的孩童參與早療，以細心耐心陪伴他們共同成長；同時，也為偏鄉學童的課後輔導盡一份心力，如南投桐林國小、台東種子之家等。藉由同仁的愛心挹注，機構學校能穩定給予高品質陪伴，培養孩童學習興趣，發揮社會影響力，成就偏鄉孩子自我發展及美好盼望。

圓夢計畫是友達同仁每年期待參與的志工活動，累計至今，募集的禮物超過8,600份、助學金超過1,100萬。參與募集禮物的楊姓工程師分享，在準備禮物時，我會帶著自己的孩子一起挑選、包裝、寫卡片，讓他們從小耳濡目染，期望自己的孩子也可以成為一個手心向下的人，了解施比受更有福的意義，以自身微薄的力量，傳遞溫暖給需要的孩子們，以正面積極的態度，迎接未來愛的世界。課後輔導志工溫姓同仁也表示，每次去到部落當耶誕老人，看著孩子們拆禮物時興奮的神情與單純的笑容，其實內心是很滿足的。感謝公司舉辦圓夢計劃，長期支持照顧台東山上的部落課輔班，持續在部落發揮善的循環，一起看見部落孩子長大，成為分享祝福的人。

(工商 )