大陸經濟增速放緩問題引發關注，發改委旗下智庫國家信息中心首席經濟師祝寶良表示，若中美貿易摩擦不升級，預計2020年大陸經濟增速將降緩至5.5％，若進一步加大調控力度，預計可至5.8％，但與「保6」目標仍有差距。

香港經濟日報報導，祝寶良表示，經濟增長情況表明，目前大陸的實際經濟增長可能略低於潛在經濟增長水平，大陸經濟潛在速度應在6％偏上一點。

不過祝寶良指出，目前中美貿易戰未平息，但若中美貿易摩擦不繼續升級，大陸維持目前的宏觀調控政策力度，綜合考慮投資、消費、進出口，2020年中國經濟將減慢到5.5％左右。如果進一步加大宏觀政策調控力度，適度提高財政赤字率，經濟增速可在5.8％左右。

祝寶良估計，2020年製造業投資增長在3％左右，基建投資會增長6％左右，房地產投資增長7％左右。居民收入穩定增長有利於消費的穩定，但部分居民的高負債率會繼續擠壓汽車等耐用消費品的消費，預計2020年社會消費品零售額增長7.5％左右。

(工商 )