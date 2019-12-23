大陸海關總署網站22日公布兩份新文件，公告自12月19日起解除日本狂牛症禁令以及日本口蹄疫禁令。這意味著時隔18年後，日本牛肉有望重回大陸人餐桌。

據新浪財經報導，由於日本在2001年爆發狂牛症（牛腦海綿狀病）疫情，導致大陸同年禁止進口日產牛肉，之後日方多次要求重啟。但2010年日本境內又爆發口蹄疫，隨即再禁止進口日本偶蹄動物（豬、牛、羊等）及其製品。

直至今年11月22日，應日本外相茂木敏充邀請，大陸國務委員兼外交部長王毅出席日本名古屋舉行的G20集團外長會議，並同日本外相茂木敏充共同舉行中日高級別人文交流磋商機制首次會議。日本外務省隨後表示，中日已經簽訂關於動物衛生及動物檢疫的合作協定。

除日本外，歐洲於2000年爆發狂牛症疫情，2001年大陸也下令禁止進口和銷售從英國、愛爾蘭、瑞士、法國、比利時、盧森堡、荷蘭、德國、葡萄牙、丹麥、義大利、西班牙和列支敦士登13國引進的牛肉、牛組織、臟器等為原料生產製作的食品。但近年也已逐步解除對愛爾蘭、荷蘭、丹麥、美國、法國、英國等國牛肉的進口禁令。

(旺報 )