陸資本市場新商品時代 首股指期權上市 14:062019/12/23 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 滬深300股指期權23日正式在中金所上市，據《人民日報》報導，伴隨股指期權商品的出現，讓大陸資本市場迎來了穩定器。從此大陸資本市場有了股票現貨、股指期貨、股指期權，將形成立體的產品結構，使資本市場更具有穩定性。有利於吸引更大資本進入股票市場。 先前大陸證監會除批准中金所滬深300股指期權的上市申請。同時針對上海證券交易所、深圳證券交易所的滬深300股指ETF期權也獲得批准，同樣在今天上市，讓大陸資本市場迎來期權新時代。 (旺報 ) #期權 #股指 #市場 #資本 #資本市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗陸磁吸 台應造特色資本市場 04:092019/12/19 焦點新聞 台指期三新指數 亮相 04:102019/12/19 證券．權證 臺股期權策略指數 登場 04:102019/12/19 證券．權證 元大新興債ETF傘型基金12/18~12/20展開募集 14:412019/12/19 財經 大到不能倒銀行 金管會祭出四大蘿蔔 19:202019/12/19 財經 《金融》2020全球大趨勢論壇：資本市場挑戰更趨嚴峻 08:022019/12/20 財經 證交所及櫃買中心12／23合辦逐筆交易聖誕快閃 12:492019/12/20 財經 巴西經濟時來運轉 04:092019/12/22 專題周報 上周外資買超 台股友達、中信金、新光金居前三名 12:022019/12/23 財經 泰國11月出口衰退7.39％ 13:332019/12/23 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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