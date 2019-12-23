滬深300股指期權23日正式在中金所上市，據《人民日報》報導，伴隨股指期權商品的出現，讓大陸資本市場迎來了穩定器。從此大陸資本市場有了股票現貨、股指期貨、股指期權，將形成立體的產品結構，使資本市場更具有穩定性。有利於吸引更大資本進入股票市場。

先前大陸證監會除批准中金所滬深300股指期權的上市申請。同時針對上海證券交易所、深圳證券交易所的滬深300股指ETF期權也獲得批准，同樣在今天上市，讓大陸資本市場迎來期權新時代。

(旺報 )