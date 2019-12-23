大陸支持民企發展新重磅文件出爐。《中共中央、國務院關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》22日晚間印發宣布，全文總計28條、約5500字的民企新政，聚焦為民企營造更好的發展環境。北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，其中大部分談的是民營企業的營商環境，包括政府、法律、稅收、准入、金融，強調平等且很有積極意義。

舉例來說，該《意見》指出，全面落實放寬民營企業市場准入的政策措施。在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域，放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。

具體包含如支持民營企業以參股形式開展基礎電信運營業務，以控股或參股形式開展發電配電售電業務；支持民營企業進入油氣勘探開發、煉化和銷售領域，建設原油、天然氣、成品油儲運和管道輸送等基礎設施。

據第一財經引述萬博新經濟研究院副院長劉哲說，市場准入、生產經營、政府招標項目中的公平競爭環境是民營企業關注的重點，在關鍵領域降低准入門檻，做到競爭中性，有利於激發民營經濟的活力。

(旺報 )