為推進貿易高品質發展，據澎湃新聞網報導，經大陸國務院批准，國務院關稅稅則委員會近日印發通知，自2020年1月1日起調整部分商品進口關稅，將對850多項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中包含適度增加大陸國內相對緊缺或具有國外特色的日用消費品進口，新增或降低凍豬肉、冷凍鱷梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率。

而為降低用藥成本，促進新藥生產，對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅；為擴大先進技術、設備和零部件進口，支援高新技術產業發展，新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、自動變速箱用液力變矩器和鋁閥芯、鈮鐵、多元件積體電路記憶體、大軸膠片原料、光刻膠用分散液、培養基等商品進口暫定稅率。

另為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率。

據最新《通知》指出，2020年7月1日起，大陸還將對176項資訊技術產品的最惠國稅率實施第五步降稅，同時與此相銜接，相應調整其中部分資訊技術產品的進口暫定稅率。

此外，為推動共建「一帶一路」高品質發展，構建面向全球的高標準自由貿易區網路，實施互利共贏的開放戰略，根據大陸與有關國家或地區簽訂的自貿協定或優惠貿易安排，2020年將繼續對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定稅率。

其中，進一步降稅的有大陸與紐西蘭、秘魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳洲、南韓、格魯吉亞、智利、巴基斯坦自貿協定以及亞太貿易協定。2020年，繼續對建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率，並根據聯合國最不發達國家名單和大陸過渡期安排，調整特惠稅率適用國別。

(旺報 )