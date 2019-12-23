一名在中部地區頗有知名度的已婚牙醫，在台中市七期某知名酒店結識一名李姓酒女，雙方漸漸發展出地下情，李女也名正言順當起小三，兩人還合夥開起房屋仲介公司，但李女卻瞞著牙醫私自購房，因繳不出貸款向牙醫求助遭拒，女方揚言要公布戀情讓他身敗名裂，還一怒之下找來數名幫派份子恐嚇牙醫交付2000萬，刑事局今天上午將李女及另4名共犯逮捕到案，並依恐嚇取財及組織犯罪條例送辦。

刑事局偵查第六大隊第四隊今年7月間，接獲線報指稱，一名頗有知名度的牙醫在103年間在臺中市與李姓女嫌合夥從事房屋仲介，後來兩人因為投資意見相左，李女竟私下持牙醫另一公司扣繳憑單向銀行貸款，造成謝男揹負大筆債務。

李女偕同黑道份子恐嚇牙醫簽下本票，警方起出贓證物以及槍械。(戴志揚翻攝)

但今年3月間李女因無力繳貸款，於是向牙醫求助遭到拒絕，李女一怒之下找來蕭姓男子及魏姓男子等人，向牙醫恐嚇要到診所前拉布條，讓牙醫身敗名裂。牙醫身怕婚外情曝光，只好同意支付200萬元現金及面額共960萬元支票等共計1,160萬元予蕭姓男子，同時又與李女簽立和解書1紙，二度交付面額共840萬元支票予李女。

但事情並未因此結束，專案小組深入調查後另發現，李女購買臺中市透天厝後，刻意僱請王姓男子進行整修，因遭到查報為違建，李女又藉故不付工程款，還指使魏姓男子及黃姓男子等人恐嚇王男，王男因畏懼且不堪其擾，便同意支付20萬元予李女。

刑事局經過半年多蒐證，日前偵六大隊第四隊執行搜索，查獲李姓主嫌及共犯等5人到案，並查扣大批贓證物，初步清查該組織犯罪集團已獲取不法利益高達約945萬元，全案詢問後依違反組織犯罪防制條例及刑法恐嚇取財等罪嫌移請臺灣臺中地方檢察署偵辦。

(中時電子報)