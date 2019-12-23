新北市林口區今上午9時許發生一起工安意外，吉祥路某集合住宅建築工地進行開挖作業時，疑操作機械不慎，導致一名50歲工人被夾在怪手與鐵架中間，當場失去生命跡象，經緊急送至林口長庚醫院搶救後，仍不幸回天乏術，詳細事故原因，仍待進一步釐清。

(中時 )