挺韓、罷韓遊行21日同時在高雄舉辦，罷韓方稱有50萬人到場，挺韓方則表示有35萬人響應。對此，捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧指出，雙方人數的多寡真的不重要，他比較在意，去的人都是怎樣的心情？他觀察民進黨的遊行充滿焦慮和不安，「在我眼裡面那都是垂死前的掙扎！」

夏春湧在臉書指出，這兩場遊行，雙方人數的多寡不重要，事實擺在眼前，沒有什麼好爭論的，他比較在意去的人都是一種什麼樣的心情？他說支持韓國瑜的就是「愛心總動員」，愛韓國瑜、愛國旗、愛中華民國、愛台灣，因為充滿愛，所以遊行是歡樂的。

反觀民進黨的遊行，充滿焦慮和不安，沒有笑容沒有激情，他們唯一想要表達的情緒，就是韓國瑜當選以後，他們會有什麼樣的下場？夏春湧說「不管他們還會有多少次的遊行，在我眼裡面，那都是垂死前的掙扎！」

夏春湧也直言，當一群憤世没有知識又無所是事的人集結在一起，真的什麼都不是，「昨天的遊行給出了最好的答案」。

(中時電子報)