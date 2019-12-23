（圖／翻攝PTT）

國民黨總統候選人韓國瑜，出席寶寶爬行比賽時，因抱女嬰意外引起討論。對此，女嬰的父親今（23）日澄清，並沒有不同意韓國瑜抱女兒，而網友也出面替韓國瑜緩頰。

女嬰父親表示，雖然不是韓粉，但也沒有不同意韓市長抱女兒，當時韓國瑜是要頒獎給女兒，「參賽者怎麼可能不接受領獎？」參加比賽就是想留個紀念，何況韓國瑜不是流浪漢，也不是壞人，也說「女兒平常給媽媽以外的人抱，都會哭」。

對此，PTT網友也替韓國瑜緩頰，表示討厭一個人的時候，他做什麼事都會覺得反感，而那些專業韓黑就是標準例子，且現階段韓國瑜話題最高，焦點都在他身上，所以討厭的聲音也相對的多。

至於抱嬰兒，該網友說，嬰兒的抵抗力確實比較差，所以有些動作要盡量避免，除非有做好一定的清潔動作，尤其「嘴巴幾乎可以說是人體身上最髒的部位之一了，所以親嘴這個動作真的是能免則免。」且從影片來看，嬰兒並不是因為韓國瑜抱才哭的，在之前就轉頭晃一下，看似要找媽媽，可能是因為當下找不到媽媽，或發現不是媽媽抱她，才會哭成這樣。

對於不少網友留言批評，該網友也耐心回應，表示對嬰兒來說，「我們都是骯髒的大人」、「是不是長相問題這不好說啦，看起來嬰兒不是被長相嚇到哭啦，而是因為找不到媽媽or抱的不是媽媽才哭」、「就算沒被嚇到，嬰兒還是會想要找媽媽啊」。

(中時電子報)