民眾出入便道經常受到工程進度及天候等因素改變路線，居民要繞遠路而行。（立委顏寬恒服務處提供／陳世宗台中傳真）

龍井區山腳里鷺山一帶60多戶住戶，立委顏寬恒陳情指出，目前正在積極進行中的南山截水溝山腳大排附近工程，因唯一的出入便道經常受到工程進度及天候等因素改變路線，使當地居民要繞遠路而行，嚴重影響當地居民起居生活；昨天相關單位會勘後初步決定，要求工程單位盡速鋪設一條覆有瀝青的固定便道，解決居民出入之苦。

山腳里長林畇秀說，山腳大排附近的工程單位有為居民蓋了一條便橋和一條便道，方便他們進出，但這條便道是石頭路，騎車騎過去都要忍受巔簸之苦；只要碰到下雨天或是工程需要，三天兩頭就會無預警封橋封路，只能繞道而行，甚至要趕著上班上課的學生與上班族。

民眾想要走到僅100公尺遠的公車站牌，要繞上1.5公里的墓仔埔路，才會到達，經常會遲到，幾個月下來，讓居民苦不堪言。於是向立委顏寬恒提出陳情，希望協助鄉親解決問題。

顏寬恒指出，南山截水溝對於解決沙鹿、龍井一帶嚴重淹水問題，是一項相當重要的防洪治水工程，也是他在立法院積極爭取相關預算的重大建設工程之一，深獲地方鄉親的肯定與支持，而鄉親進出不便，也是事實，基於「鄉親的大小事都是寬恒最重要的大事」的從政理念，他立即指示團隊人員積極處理。

經過顏寬恆服務團隊到現場與相關單位人員進行會勘之後發現，該道路屬於防汛道路，未來還要鋪設公共管線，甚至目前的設計圖中也看不到有路燈的設計，有可能造成居民夜間使用道路時的危險；決定再擴大邀請水利局及相關管線單位前往會勘，希望能盡速提供鄉親一條安全的回家之路。

(中時 )