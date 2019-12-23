弘光科大餐旅系學生連續五周義賣、辦聖誕餐會助弱勢。（陳淑娥攝）

弘光科大餐旅系學生犧牲假期準備食材義賣。（陳淑娥攝）

歲末年終送愛心！弘光科大餐旅管理系學會製作上萬個包子、饅頭、麵包、水餃等麵食，提供給創世基金會、家扶中心等慈善機構義賣，22日更出發到大里區新希望基金會舉辦「歡樂聖誕迎新年」餐會活動，讓每個慈善機構感受到學生滿滿愛心。

弘光科大餐旅管理系學會從11月底起，每周以專業技能做公益，餐旅系系主任劉其瑋表示，助理教授鄭錦慶還帶領系學會到台北參與「2019年青年公益平台提案報告」競賽，獲得優等最高榮譽，讓弘光餐旅系能幫忙更多偏鄉孩童實踐夢想，熱血的弘光青年燃燒餐旅魂，服務利他。

學生為了準備義賣，利用課餘時間製作肉包、饅頭、甜甜圈、蔓越莓麵包、波羅麵包、水餃、蚵仔煎等10多種中式點心，數量累積破萬，大家分工合作，期望能夠拉高義賣金額，甚至提早在校內預購義賣，讓每個慈善機構能感受到學生滿滿的愛心。

22日上午，學生準備食材器具，從學校出發前往大里區金城里活動中心為新希望基金會舉辦餐會，一抵達會場，先進行遊戲互動和學童拉近關係，接著帶著家長和孩子們一起製作手工湯圓及聖誕餅乾，同一時間，另外一組學生準備出餐，製作炒麵、番茄炒蛋、鳳梨蝦球、玉米濃湯、雞塊、炒食蔬等佳餚，還有台式馬卡龍、奶酪等甜點。新希望基金會近百位家長及學童，一看到學生把佳餚端上桌，小朋友馬上發出「哇」的驚嘆聲，立刻大快朵頤。

老師鄭錦慶、黃志雄指出，系上學生每年參加義賣活動，藉由所學專業技能回饋社會，往年皆安排3場義賣活動，今年有2個慈善機構主動前來邀請參與活動，因增加兩場，從上個月底起至今，先後有創世基金會、華山基金會、漢妮之家、家扶中心等四場義買活動，22日又為新希望基金會舉辦聖誕餐會，活動相當密集，每個星期便有一場。

學生胡璟昕表示，一連幾個星期參加義賣活動，有時1天要做1千多顆饅頭、包子，或包2千多顆水餃，雖然有點累，但是一想到可以助人，便覺得很有意義；學生趙文嫀說，叫賣過程中看到客人露出滿意笑容，更感受到一起做公益的溫暖；學生林庭安指出，，雖然犧牲假日，不過，看到大家熱情的回應，更讓大家有動力，所有辛苦最後化為甜蜜的愛心。

(中時 )