基隆長庚醫院於23日在兒科病房內的遊戲室，啟用斥資台幣40萬元的「多媒體互動投影機」，配合上彩繪的牆面，讓兒科病房充滿友善，並驅散小朋友看病的恐懼。（基隆長庚提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆長庚醫院於23日在兒科病房內的遊戲室，啟用斥資台幣40萬元的「多媒體互動投影機」，配合上彩繪的牆面，讓兒科病房充滿友善，並驅散小朋友看病的恐懼。（基隆長庚提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆長庚醫院於23日在兒科病房內的遊戲室，啟用斥資台幣40萬元的「多媒體互動投影機」，配合上彩繪的牆面，讓兒科病房充滿友善，並驅散小朋友看病的恐懼。（基隆長庚提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆長庚醫院於23日在兒科病房內的遊戲室，啟用斥資台幣40萬元的「多媒體互動投影機」，配合上彩繪的牆面，讓兒科病房充滿友善，並驅散小朋友看病的恐懼。（基隆長庚提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆長庚醫院於23日在兒科病房內的遊戲室，啟用斥資台幣40萬元的「多媒體互動投影機」，配合上彩繪的牆面，讓兒科病房充滿友善，並驅散小朋友看病的恐懼。

長庚醫院指出，這套系統由影像動作識別技術起頭，經過長時間的研發而來的，現場機器可偵測到站在投影前的人體動作，並透過即時運算影像來投放，讓來看病的患者，可以與投影進行互動遊戲，讓醫院充滿溫暖，不再寒冷。院方更說明，民眾能與整個場景互動，可以把遊戲室當成足球場或池塘，帶領病童身歷其境進入影像世界，除能豐富遊戲時樂趣外，還能減輕病童住院期間的恐懼與不適。

院長陳建宗強調，院方從2年前開始推動友善住院，照顧的病患不只長者還有小朋友，孩子住院非常辛苦，院方不只推出多媒體互動投影機，更將電梯改建成海洋風格，希望能帶給患者些許溫暖慰藉。他說，院方更也設置傳統的遊戲室，希望藉由投影遊戲及遊戲室，讓患者心情改善，進一步改善病情。

(中時 )