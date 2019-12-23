半裸女屍躺十八王公橋下 釣客嚇壞報警 14:142019/12/23 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 23日中午有釣客在核一廠出水口消波塊發現女屍。圖為今年5月，民眾通報於核一出水口處消波塊內發現疑似1具腐爛豬隻屍體，海巡署第二岸巡封鎖現場。（資料照 吳家詮翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天（23日）中午12時許，有釣客在新北市石門十八王公橋下、核一廠出水口附近，驚見一具女屍卡在消波塊上，立即報警。警消獲報趕抵現場，已拉起封鎖線，目前女子身分及詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。 警方及鑑識人員初步勘驗，女屍腫脹、下半身赤裸，身材瘦高、短髮及肩，身上並無明顯外傷，初步研判為溺水死亡。 (中時電子報) #十八王公橋 #釣客 #報警 #女屍 #勘驗 #核一廠 #溺水 #半裸 #腫脹 也許您會感興趣 推薦閱讀 社會熱門新聞 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 人妻摩鐵戰小王 爽完叫Uber驚見司機是老公 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 全台法官站出來 破1500人連署抗議陳師孟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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