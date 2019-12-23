今天（23日）中午12時許，有釣客在新北市石門十八王公橋下、核一廠出水口附近，驚見一具女屍卡在消波塊上，立即報警。警消獲報趕抵現場，已拉起封鎖線，目前女子身分及詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。

警方及鑑識人員初步勘驗，女屍腫脹、下半身赤裸，身材瘦高、短髮及肩，身上並無明顯外傷，初步研判為溺水死亡。

(中時電子報)