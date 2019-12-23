三星電子Galaxy A系列以豐富的產品線及功能，滿足不同消費者需求。日前，三星再度發表Galaxy A71和Galaxy A51新機，強化Ａ系列陣容；今(23)日台灣三星電子即宣布Galaxy A51正式在台上市，為喜愛A系列的消費者帶來更多購機選擇。Galaxy A51以4+1鏡頭，時尚美背設計、高C/P值的特色登場，價格輕鬆可入手，搶攻Z世代市場！

三星Galaxy A51搭載旗艦等級Super AMOLED O極限全螢幕，6.5吋螢幕搭配極窄邊框，打造93.2%高屏佔比，玩手遊、追劇、瀏覽網頁或進行多工任務，皆能享有更好的視覺體驗。Galaxy A51擁有以獨特冰晶格紋設計，並運用幾何線條搭配類玻璃材質的時尚美背，3D弧角設計更能體驗舒適的手握感。

Galaxy A51搭載四顆高規格鏡頭，以及3200萬畫素自拍鏡頭，可套用多種濾鏡，秀出不同照片style。同時內建「30種AI場景智慧辨識」及「瑕疵檢測」功能，拍照時自動將色彩最佳化，還能自動偵測閉眼、鏡頭污漬、模糊及過度背光，讓你拍照零失誤！於錄影模式下，主鏡頭支援超穩定動態攝影，提供良好的錄影品質。內建可愛的AR虛擬人偶以及趣味貼圖、圖章、濾鏡特效，輕鬆展現個人風格。

Galaxy A51超進化4+1鏡頭包括4,800萬畫素主鏡頭(f2.0光圈)，支援日夜智能切換功能。500萬畫素微距鏡頭40mm超微距鏡頭可呈現精緻細節、捕捉隱藏的美。123°超大廣角鏡頭能輕鬆拍出超越視野極限的照片。500萬畫素景深鏡頭，可在拍照前可調整景深即時預覽效果，凸顯拍攝焦點，拍照後可進行調整柔焦、旋轉、縮放、抽色景深特效，秀出個人特色。3,200萬美顏自拍鏡頭，自拍支援大眼、美肌、瘦臉及各式濾鏡效果，隨拍隨美。

Galaxy A51內建6GB RAM和128GB ROM容量，另可支援microSD最高可擴充至512GB。搭載4,000mAh電量與支援15W閃電快充。在安全防護上，Galaxy A51支援「螢幕指紋辨識」與「臉部辨識」的功能，解鎖手機有雙保障。透過「雙重帳號」及「安全資料夾」功能，一支手機能同時擁有三個帳號，成就公私分明的斜槓人生。

Galaxy A51將推出晶礦白、晶礦黑、晶礦藍三款顏色，單機建議售價NT$12,990，於2020年1月6日起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。凡於指定期間購買Galaxy A51，登錄完成即有機會獲得雙向閃電快充行動電源10000 mAh（建議售價NT$990）。而Galaxy A71預計2020年二月上市。

(中時電子報)