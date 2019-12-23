大政治大爆掛-無色覺醒》 一抱女嬰就哭 母怒？ 黑韓連孩子都不放過 14:122019/12/23 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜昨到新北市抱起嬰兒，讓嬰兒大哭還親吻嬰兒引發爭議。外界認為是否要先消毒比較安全，連台北市長柯文哲認為沒那麼嚴重啦。 韓競辦指出，有網友造謠韓國瑜市長未經家長許可抱小孩一事，經過追查證實，完全是不實的汙衊。該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜市長合照該網友臉書留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀，將評估提告。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #網友 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜稱小英賣地賺1.8億 蔡辦：不實的抹黑 00:342019/12/19 政治 2個月大嬰唇色發黑 送醫發現罹患法洛氏四合症 11:362019/12/19 生活 民調：不到半數美國人認為川普應下台 17:182019/12/20 國際 僅7.5％的日人認為日韓關係良好 創史上新低 20:202019/12/20 國際 驚！警廣人氣主持人「阿國」 約砲持毒遭逮 07:412019/12/21 社會 金鐘主持人爆約砲持毒被逮 警廣：已經離職了 09:142019/12/21 娛樂 刪掉「認為孫安佐墮胎」影片 米砂深夜吐心聲... 09:172019/12/22 娛樂 好市多大湖草莓最好現在買！內行人驚曝真相 18:572019/12/22 生活 韓抱嬰兒親吻惹議 柯P：沒那麼嚴重 11:532019/12/23 政治 韓國瑜抱娃惹議 女嬰父澄清：沒有不同意 12:512019/12/23 政治 政治熱門新聞 台中市最新民調出爐 國民黨全線告急！？ - 政治 遊行人數PK 謝龍介曝挺韓、罷韓驚人差距 - 政治 花蓮最新總統民調 蔡英文支持度網嚇了一跳 - 政治 韓國瑜抱娃惹議 女嬰父澄清：沒有不同意 - 政治 日前外交官一席話評韓？網傻眼喊：穩了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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