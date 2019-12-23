國民黨總統候選人韓國瑜昨到新北市抱起嬰兒，讓嬰兒大哭還親吻嬰兒引發爭議。外界認為是否要先消毒比較安全，連台北市長柯文哲認為沒那麼嚴重啦。

韓競辦指出，有網友造謠韓國瑜市長未經家長許可抱小孩一事，經過追查證實，完全是不實的汙衊。該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜市長合照該網友臉書留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀，將評估提告。

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(中時電子報)