台中市立委選舉第四選區（西屯南屯區）民進黨立委候選人張廖萬堅23日公布首支CF（競選廣告），影片藉由泳將王宥絜與爸爸自身的角度訴說，選手們訓練過程中所遇到的困境，張廖萬堅表示，當初推動《國體法》的修法，就是希望能健全體育協會發展，保障選手權益。

張廖萬堅強調，孩子就是未來的理念，15歲的王宥絜，在第17屆亞洲蹼泳錦標賽暨2019年亞洲青年蹼泳比賽中，勇奪一金一銀四銅的佳績，帶著台灣躍上世界的舞台。

對於王宥絜再次為台灣拿下好成績，張廖萬堅表示，與有榮焉，感謝王爸爸與王宥絜，願意拍攝CF推薦他，透過影片讓更多人認識台灣的蹼泳運動，希望能吸引國人多關注台灣各項運動賽事。

張廖萬堅說持續關注運動議題，讓台灣體壇朝正向發展，保障選手權益，創造更好佳績，是他未來繼續努力的目標。

王爸爸表示，感謝張廖萬堅力促《國體法》修法成功，讓體育單項協會朝向健全發展，希望透過這支推薦影片，肯定張廖萬堅繼續留在國會，為我們的下一代努力！

(中時 )