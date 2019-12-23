前日爭少許久的6搶1資格賽的主辦、參賽權，在體育署見證下，中職聯盟與中華棒協終於達成共識，確定由中職取得主辦權與參賽權，代表組、訓、賽全包下負責。

世界棒球12強賽交出不錯的成績單，不過中職、棒協卻因為「6搶1奧運最終資格賽」主辦權爭吵。棒協表示，雖三方協議由中職負責中華隊的選、訓、賽，不過有關6搶1的「賽事舉辦」部分，由於中職股東結構改變，由4隊增為5隊，因此希望針對協議做修改。

而中職則回應，今年1月31日與棒協簽定合作協議書，是經體育署見證後公布周知，組、訓、參賽與主辦賽事均由中職負責。

爭吵多日後，終於確定組、訓、賽無論參賽或主辦，都由中職全權負責。

中華民國棒球協會辜仲諒理事長與中華職棒大聯盟吳志揚會長，雙方凝聚共識以組成最強國家隊為目標，這段時間經多次溝通協調，並獲得中職五支球團支持，達成以下協議：

一、 東京奧運棒球項目最終資格賽，以及若取得2020年東京奧運棒球賽參賽資格等所有相關事宜，由棒協與世界棒壘球總會（WBSC）、國際奧林匹克委員會進行聯繫與溝通；資格賽事主辦權與參賽權由棒協授權中職主辦與參賽。

二、 雙方同意資格賽事之主辦、參賽及2020年東京奧運賽事參賽所衍生之費用及收入，皆依雙方協議負擔及分配。

三、 中華隊所穿著球衣圖樣（Logo），須由棒協及中職同意採用共同認可之設計圖樣，並獲得世界棒壘球總會（WBSC）及國際奧林匹克委員會之同意。

(中時 )