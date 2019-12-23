《國際經濟》泰國11月出口惡化，年減7.39％ 14:152019/12/23 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國商務部公布，泰國11月出口年減7.39%，較10月份的年減4.54%和市場預估的年減4.5%惡化。 泰國11月對中國出口年增2.3%，對美國出口年減2.6%。 泰國11月進口年減13.78%，跌幅大於10月的年減7.57%和市場預估的年減6.8%。貿易收支為順差5.5億美元，較10月順差5.1億美元擴大，但優於市場預估的逆差1.9億美元。 泰國1至11月出口年減2.77%，進口年減5.22%。 (時報資訊) #11 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》澳洲11月就業大反彈，央行再降息機率減 11:592019/12/19 財經 中鋼自結11月合併稅前淨損2.93億元 月減159％ 14:352019/12/19 財經 《日股》日經225指數收跌0.29％，晶片股逆勢漲 15:232019/12/19 財經 《業績-鋼鐵》中鋼11月轉虧2.93億元，前11月獲利年減54％ 15:402019/12/19 財經 詐騙集團出怪招 11台商地下匯兌變共犯 16:132019/12/19 社會 只差290億元 金融業即成功挑戰獲利6500億元 17:312019/12/19 財經 土耳其里拉跌跌不休 今年迄今貶值11％ 23:002019/12/19 財經 《業績-半導體》家登10＋11月EPS 0.16元，Q4獲利降 09:432019/12/20 財經 威鋒電子今掛牌興櫃 前10月EPS達3.42元 11:122019/12/20 財經 兩岸續冷 11月赴陸與陸資投資雙退 14:592019/12/20 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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