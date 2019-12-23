泰國商務部公布，泰國11月出口年減7.39%，較10月份的年減4.54%和市場預估的年減4.5%惡化。

泰國11月對中國出口年增2.3%，對美國出口年減2.6%。

泰國11月進口年減13.78%，跌幅大於10月的年減7.57%和市場預估的年減6.8%。貿易收支為順差5.5億美元，較10月順差5.1億美元擴大，但優於市場預估的逆差1.9億美元。

泰國1至11月出口年減2.77%，進口年減5.22%。

(時報資訊)