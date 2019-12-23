日系外資針對群聯出具最新研究報告指出，NAND記憶體需求將從2020年起改善，將群聯(8299)評等由「中立」調高至「買進」，目標價由375元調高至400元。

日系外資指出，群聯受惠記遊戲主機升級、5G基礎建設、固態硬碟升級等，將推動儲存型快閃記憶體(NAND Flash)需求回溫，將有助於群聯營運，故將其評等由的「中立」調高至「買進」，目標價由375元調高至400元。日系外資同時也將群聯2019年、2020年每股盈餘預估值調高6%、7%至22.21元、26.64元。

日系外資表示，今年7月以來記憶體模組廠股價表現不如動態隨機存取記憶體(DRAM)模組廠、記憶體製造廠等族群，惟預估NAND記憶體需求將從2020年起改善，主要成長動能將來自遊戲主機規格升級、5G基礎建設、個人電腦(PC)固態硬碟(SSD)主流容量從256GB升級到512GB，看好群聯將受惠。

(時報資訊)