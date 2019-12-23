騰訊瞄準歐洲產業市場，旗下騰訊雲擬在2020年加大投資歐洲的力度，其中德國又是騰訊雲的重點市場。

德國商報報導，騰訊雲歐洲負責人Li Shiwei表示，騰訊雲計畫在2020年在歐洲投資超過100億美元（約780億港元），其中約三分之一投資在德國。

Li Shiwei指出，騰訊雲希望藉此擴大在歐洲的業務，並投資有前途的業務，包括設計、機械工程、自動運輸目前是騰訊雲最感興趣的領域。

(工商 )