騰訊雲2020年砸百億美元投資歐洲 14:212019/12/23 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 騰訊瞄準歐洲產業市場，旗下騰訊雲擬在2020年加大投資歐洲的力度，其中德國又是騰訊雲的重點市場。 德國商報報導，騰訊雲歐洲負責人Li Shiwei表示，騰訊雲計畫在2020年在歐洲投資超過100億美元（約780億港元），其中約三分之一投資在德國。 Li Shiwei指出，騰訊雲希望藉此擴大在歐洲的業務，並投資有前途的業務，包括設計、機械工程、自動運輸目前是騰訊雲最感興趣的領域。 (工商 ) #騰訊 #歐洲 #投資 #德國 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 不滿同志友人票投小英 劉樂妍含淚怒投他：走著瞧 15:012019/12/19 娛樂 酸蔡英文讀稿還編故事 名嘴轟：妳生病了 16:012019/12/19 娛樂 返鄉列車啟動！台鐵局公布選舉加班車次 16:432019/12/19 生活 央行發布 明年4次理監事會議時間 17:092019/12/19 財經 經濟好於預期 央行上調今年經濟成長率預估至2.6％ 17:102019/12/19 財經 Apple TV＋公布2020新劇 《Little America》第一季一次全上架 17:152019/12/19 科技 台中觀光起飛 入選2020年「全球10大旅遊熱點」 17:282019/12/19 生活 蔡青年政見又學韓 韓：沒關係 繼續學 17:372019/12/19 政治 韓星李時剛主演《2020因為愛你》 男男CP創造粉紅泡泡 20:322019/12/19 娛樂 騰訊揪GIC 組團洽購環球音樂 04:102019/12/20 全球財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。