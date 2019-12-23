大陸電信設備巨頭華為今年5月被美國商務部列入實體清單，華為在海外業務受到嚴重打擊，甚至連Google服務都無法使用。華為創辦人任正非近日接受美媒採訪，指出華為已經做好永遠被列入貿易黑名單的準備，但華為仍會有一定發展規模，估計明年最少會有10%成長，華為的聲勢也比以前更加壯大，這一切都要多虧美國政府追殺所激勵。

公司內部討論區「心聲社區」發出一篇任正非接受《洛杉磯時報》採訪紀要，任正非表示，美國制裁對華為的生存危機，社會反映負面居多，正面的聲音也多半認為華為活不下去，但華為並沒有針對這些指控反駁，華為要爭取的是客戶的信任，真正為客戶創造價值，讓客戶感到是需要華為的。因此，華為不會把精力花在迎戰政治家，包括部分媒體不太理解華為，華為也不會太介意。

任正非指出，美國將華為列入實體清單，讓華為員工真正感到危機來了，所以美國的做法其實是幫助華為，也因為全體員工太努力導致華為公司今年經營狀況非常好，這就是帶來的一個大變化。任正非提到，過去華為的研發經費每年在150~200億美元的規模，但經過這一次事件，華為減少48%的機構，關閉了46%不必要的產品開發，讓主力產品更有競爭力。

任正非表示，2020年是華為全年在美國的制裁下生存，這樣會更加讓世界知道，華為在美國的強力制裁下還會生存得非常好。不過，任正非也坦承，華為今年10月成長率已經下降到17%，估計2020年會在10%左右，但這將是最低點，華為高層團隊也預計，2022年將恢復規模性增長。

任正非對於美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)到處呼籲各國封殺華為5G，指出把蓬佩奧阻止華為發展當為外交手段，這其實是幫助華為宣傳。任正非也認為，就算其他人擔任美國總統，美方對於北京與華為的態度也不會改變。華為目前正在進行供應鏈去美化，華為不斷提到如今已經可以完全擺脫依賴美國企業的零組件，但仍期望能做到全球化的供應鏈，美國公司若仍願意供貨，華為會盡量採用。

(中時電子報)