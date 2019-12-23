一名曾任國小教師的男子，明知被診斷出患病，同時也在醫院進行長期治療，卻隱瞞自己的病情，與另名男友人在自家住處進行「無套口交」，事後男友得知對方竟是罹患愛滋長達13年患者，氣得對他提告，幸男友經過檢驗後呈現陰性反應，但仍造成他莫大心理陰影。

根據台北地院判決，曾任國小教師的男子，本身有同志傾向，在民國92年6月底，經醫院檢驗罹患愛滋病，於是在隔月開始接受治療，10餘年來都並未發病。但男子在105年間，邀約一名男友人到自己住處，在沒戴保線討狀況下替對方進行口交。

對方事後得知男子為愛滋病患者後幾乎崩潰，於是到醫院進行篩檢，幸好在5個月篩檢結果為陰性，並未遭到傳染。男友人盛怒下向法院提告，台北地檢署依人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例起訴男同志。

台北地院今天做出判決，男子與被害人當時為合意性交，且被害人未被傳染，且在法庭上請求從輕量刑；男同志所犯為本刑5年以上、12年以下有期徒刑，因未遂犯酌減其刑，判男子1年5月徒刑，還可上訴。

(中時電子報)